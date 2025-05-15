Bağcılar'da Buhar Kazanı Patladı: 1 Yaralı, Atölyede Kaçak Çalışma Tespit Edildi

Bağcılar'da Buhar Kazanı Patladı: 1 Yaralı, Atölyede Kaçak Çalışma Tespit Edildi
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay sonrası atölye ve çevresinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Patlamanın yaşandığı iş yerinin kaçak olduğu belirlendi.

Bağcılar'da bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çınar Mahallesi 708. Sokak'taki tekstil ürünlerinin ütülenip paketlendiği atölyeye ait, binanın dış bölümündeki alanda bulunan buhar kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre patlamada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle kazan ve iş yerinin çatısı sokağa fırlarken, atölyede büyük çaplı hasar oluştu. Yine atölyenin üst katında bulunan oto tamirhanesi, yan taraftaki oto yıkamacı ile sokaktaki araçlarda da hasar meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı binanın karşısındaki bir iş yeri ile okulun camları da gelen parçalar nedeniyle kırıldı.

Görgü tanığı Mehmet Aydar, patlama dolayısıyla çatının uçtuğunu ve çevredeki araçlarda hasar olduğunu söyledi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İş yerinin kaçak olduğu belirlendi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.15 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi 708. Sokak'taki bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patladığı belirtildi.

Atölyenin dış bölümünde bulunan kazanın patlaması sonucu 1 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Yaralanan şahıs, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Patlama nedeniyle atölyede ve atölye dışında bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelmiştir. Yapılan ilk incelemede, bahse konu iş yerinin kaçak olduğu tespit edilerek yasal işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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