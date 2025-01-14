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Bağcılar'da Bozuk Ampul Tartışması Kanlı Bitti: Çocuk Öldürüldü

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Bağcılar'da bir evin bozuk ampulünü değiştiren şüpheli, ücret tartışması nedeniyle 12 yaşındaki M.S.'yi öldürüp, 6 yaşındaki kardeşi A.S.'yi yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı.

(İSTANBUL)- Bağcılar'da bir evin bozuk ampulünü değiştirdikten sonra ücret tartışması sonucu 12 yaşında bir çocuğu kaldırım taşıyla öldürüp, 6 yaşındaki kardeşini de yaraladığı belirlenin şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bir evde 12 yaşındaki M.S. öldürülmüş, kardeşi A.S. de yaralı halde bulundu. 4 çocuk annesi Suriyeli G.S. oturma izinleriyle ilgili evraklar için Beyazıt'a gittiğini, döndüğünde evde korkunç bir manzara ile karşılaştığını anlattı. Anne G.S.'nin, ayrıca bir gün önce bir kişiden evdeki bozuk ampulleri değiştirmesini istediğini anlatması üzerine polis, şüphelinin giriş kattaki daireye giriş görüntülerine ulaştı.

İfadeler üzerine olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 51 yaşındaki Z.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, bozuk ampulleri değiştirme bedelini 12 yaşındaki M.S.'den istediğini ancak parayı annesinin vereceğinin söylenip kendisine bıçak çekilmesi üzerine o anda evde bulduğu kaldırım taşıyla cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Bağcılar'da Bozuk Ampul Tartışması Kanlı Bitti: Çocuk Öldürüldü
Kaynak: ANKA / Güncel
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