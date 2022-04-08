Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan çatı itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1897. Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sararken, bina sakinleri kendilerini panikle sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, sokakta toplanan kalabalığı uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

(Ensar Kıranlıoğlu/ İHA)

Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title