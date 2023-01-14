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Bağcılar'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

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Bağcılar'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar'da bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 816. Sokak'ta 5 katlı binanın 2. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bağcılar İtfaiye Çınar Güncel Haberler

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