Bağcılar'da bir bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi

Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Muhammet Doğan Arslan:

"Binanın arka tarafında yer altı suyu kaynaklı bir çökme yaşandığı tespit edildi"

Tahliye edilen apartmanın sakinleri çıkacak olan raporu bekliyor

İSTANBUL - Bağcılar'da 26 dairelik 6 katlı bir binanın bahçesinde, yan tarafta bulunan inşaatın temel kazısından kaynaklandığı düşünülen çökme meydana geldi. Vatandaşlar yaşanan çökmeyi ilk an depreme benzettiğini dile getirdi.

Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Muhammet Doğan Arslan da, "Ruhsatlı binanın arka tarafında yer altı suyu kaynaklı bir çökme yaşandığı tespit edildi. Şu anda dolgu çalışmamız devam ediyor. Bitişik nizamlı binayı korumak için kuyu temel çalışmamız yapılmış. O tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Arka cephesinde bir toprak kayması var. Bunu da önlemek maksatlı dolgu çalışmamız şu anda devam ediyor" dedi.

Bağcılar Merkez Mahallesi 675 Sokak'ta dün gece 00.15 sıralarında bulunan inşaat alanında temeli için yapılan kazıdan kaynaklanan çökme meydana gelmişti. Çökme inşaat alanın hemen bitişiğinde bulunan 26 daireden oluşan 6 katlı binaya zarar vermişti. 26 dairelik binanın bahçe kısmında, inşaat alanına doğru bir çökme meydana gelmişti. Bina sakinleri çökme esnasında deprem paniği yaşayarak 26 dairelik binayı hızlı bir şekilde boşaltmıştı. Yaşanan olayın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken zabıta ekipleri kayma meydana gelen alanda inceleme yaptı. Bina sakinlerinden bazıları geceyi yakınlarının evinde geçirirken bazıları ise belediyenin misafirhanesinde geçirdi. Olay yerinde polis ekipleri binaya çıkan ara sokakları trafiğe kapatmış durumda.

Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Muhammet Doğan Arslan, yaşanan çökmenin perde betondan kaynaklı olmadığını, yer altı suyu kaynaklı 2 buçuk metre yüksekliğinde bir alanda bir çökme olduğunu ifade ederek, "Dün gece saatlerinde vatandaşlarımızdan gelen ihbar üzerine, Bağcılar Belediyemizin imar ve zabıta ekiplerinin kontrolünde ruhsatlı binanın arka tarafında yer altı suyu kaynaklı bir çökme yaşandığı tespit edildi. Güvenlik önlemi olarak yan tarafta bulunan bitişik nizamda binamızı tahliye ettik. Şu anda yapılan çalışmalarda yer altı suyu kaynaklı olduğundan dolayı dolgu çalışmamız devam ediyor. Bitişik nizamlı binayı korumak için kuyu temel çalışmamız yapılmış. O tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Arka cephesinde bir toprak kayması var. Bunu da önlemek maksatlı dolgu çalışmamız şu anda devam ediyor. Binayı etkileyen kısımda perde duvarımız zaten var. ve bu duvarımız çalışmış. Arka tarafta yaklaşık 5-6 metrelik bir kısımda yer alan 2 buçuk metre yüksekliğinde bir yerde yer altı suyu kaynaklı bir çökme var" ifadelerini kullandı.

"Binanın diğer tarafında yerde çatlak oluşmuştu"

Apartman sakinlerinden Hüseyin Aydın, binanın diğer taraflarında daha önce de çatlak oluştuğunu belirterek, "Dün 12'yi çeyrek geçe bizim komşu geldi. Dedi ki, 'Bahçe tarafından çıtırtı geliyor'. Sonra aşağıya indik. Bütün binaya haber verip boşalttırdık. Ondan sonra yetkilileri aradık. Adam tedbirini almadan ruhsat verip burayı yaptırmış. Makine çalıştığında bile bu binaları sallıyor, buranın zemini yumuşak olduğu için. Oradaki göçük olduğu anda da biz bahçedeydik. Sonra insanlar zaten bağırarak binayı boşalttı" dedi.

"Kalkın deprem oluyor"

Deprem olduğunu düşündüklerini söyleyen Cengiz Yaşar, olay esnasında uyuduğunu ve komşularından birinin 'kalkın deprem oluyor' diye bağırdığını dile getirerek, "Sanki deprem oldu, bina sallandı. Ben yatıyordum. Bana haber verdiler. Herkes binadan çıktı. Bina sallandıktan sonra evden biri 'kalkın deprem oluyor' dedi. Sonra hepimiz dışarıya kaçtık" diye konuştu.

Yaşadığı korkuyu anlatan Mehmet Oğuz ise, "Dün akşam civarlarında dışarıya çıktım. İçerideyken de sesler geliyordu. Dışarı çıktım, baktım, çatırtı çıkıyordu. Şu arkada görünen yer saat 00.15 gibi çöktü. Bütün millet aşağıya indi. Herkes telaş içinde sabaha kadar dışarıda kaldı. Müteahhit bir şey demedi. Belediyeden bir mühendis gelip rapor tuttu. Bizde dışarıda kaldık. İçeriye giremiyoruz. Binada 26 daire var. Herkes şu an dışarıda" şeklinde konuştu.

"Böyle olacağı belliydi zaten"

Tahliye edilen evlerinin yanında bulunan inşaatın başladığı andan itibaren içlerinde bir korku olduğunu dile getiren apartman sakini Seher Diş ise, "Böyle olacağı belliydi zaten. Burası kazılırken içimizde hep korku vardı. İnsanlar hep bu bina sallanır falan diyordu. Herkeste bir korku vardı yani orası kazılırken" ifadelerini kullandı.

Apartman sakinleri boşaltılan binalarının etrafında yetkililer tarafından hazırlanacak olan hasar raporunun sonucunu merakla bekliyor.