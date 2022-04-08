BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BAĞCILAR'da bir binanın çatı katı alev alev yandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da bir binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1897 Sokak'ta bulunan dört katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. Yanan çatı bir anda alev topuna döndü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangını, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme sürüyor.

BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bağcılar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title