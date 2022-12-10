Bağcılar'da bariyerleri aşarak devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
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İstanbul Bağcılar'da bariyerleri aşarak devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
İstanbul Bağcılar'da bariyerleri aşarak devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Avrupa Otoyolu'nda Aksaray yönünde ilerleyen 34 EJF 937 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yol kenarındaki yeşil alana devrildi.
Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel