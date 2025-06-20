Bağcılar'da Baba Oğul Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti
Bağcılar'da tartıştığı babasını silahla öldüren O.D., gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olay öncesinde baba-oğul arasında süregelen sorunlar olduğu belirtildi.
Bağcılar'da tartıştığı babasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19 Haziran'da Yenimahalle Mahallesi Burçak Sokak'taki evlerinde tartıştığı babası A.D'yi (57) silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan O.D.'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zanlının, emniyetteki ifadesinde, babasıyla uzun süredir sorun yaşadığını, psikolojik baskı gördüğünü, olay günü yaşanan tartışmanın ardından silahla olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Bağcılar'da O.D. polis arayarak babasını öldürdüğünü söylemiş, ekipler eve gittiğinde baba A.D'nin silahla öldürüldüğünü tespit etmişti.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.