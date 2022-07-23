Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA ASKER EĞLENCESİNDE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ Bir son dakika haberine göre BAĞCILAR'da asker eğlencesi sırasında pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş edildi. BAĞCILAR'da asker eğlencesi sırasında pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, 21 Temmuz günü saat 00.30 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı. Magandanın havaya rastgele 4 el ateş ettiği sırada bazı kişiler çevreye kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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