Bağcılar'da Asker Eğlencesinde Çıkan Kavga Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi

BAĞCILAR'da asker eğlencesinde başlayan tartışma sonrası kavga çıktı.Çok sayıda kişinin karıştığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Cuma günü saat 22.30 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için toplanan kalabalık arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirine bıçak, tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokağa gelen polis ekipleri kavgaya karışan kalabalığı dağıttı. Kavgada yaralanan 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgayı, mahalle sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.