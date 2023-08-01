Bağcılar'da Asayiş ve Dar Alan Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Bağcılar ilçesinde asayiş ve dar alan uygulaması yapıldı. Şüpheli görülen araçlar durduruldu, sürücüler ve yolcuların üstleri arandı, kimlik kontrolü yapıldı ve Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması gerçekleştirildi.