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Bağcılar'da Asayiş ve Dar Alan Uygulaması Gerçekleştirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Bağcılar ilçesinde asayiş ve dar alan uygulaması yapıldı. Şüpheli görülen araçlar durduruldu, sürücüler ve yolcuların üstleri arandı, kimlik kontrolü yapıldı ve Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması gerçekleştirildi.

Bağcılar'da, polis ekiplerince "asayiş ve dar alan uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilçede belirlenen yerlerde yapılan uygulama kapsamında şüpheli görülen araçlar durduruldu.

Sürücülerle yolcuların üstlerini arayan motorlu yunus polisleri ilçe genelinde bazı kişilerin de kimliklerini kontrol etti.

Ekipler, durdurdukları sürücülere ve yayalara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

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