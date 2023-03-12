BAĞCILAR'DA APARTMANIN MERDİVEN KORKULUKLARINI SÖKEREK ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

? BAĞCILAR'da önünden geçtiği apartmanın merdiven korkuluklarını gözüne kestiren şüpheli, korkuluk demirlerini ileri geri ittirerek söktüğü parçayı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Mart günü saat 08.55 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki demir parçasıyla sokaktan geçen kişi, apartmanın merdiven korkuluklarını fark edip binanın önüne geldi. Önce eliyle demirleri kontrol eden kişi önce tek eliyle sonra da iki eliyle birden demirleri ileri geri hareket ettirerek sökmeye çalıştı. Kimseye aldırış etmeden yaklaşık bir dakika boyunca uğraşan hırsız bir kısmını söktüğü korkuluk demirlerini alarak sokaktan uzaklaştı. O anları apartmanın güvenlik kamerası kaydetti.