Bağcılar'da Annesini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

BAĞCILAR'da annesinin kafasını keserek sokağa atan sanığın yargılandığı davada mahkeme kararı açıkladı. Mahkeme sanığın, 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de meydana gelen olayda Ali Sayan (28), annesi Havva Sayan'ı (58) 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüş daha sonra da annesinin ellerini, ayaklarını ve kafasını kesmişti. Annesinin kafasını balkondan atan Ali Sayan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık Ali Sayan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı.

'BİLEREK YAPMADIM'

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Sayan, "Ben olayı bilerek yapmadım" dedi. Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Ali Sayan'ın 'üstsoydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İddianame:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, annesi Havva Sayan'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Sayan'dan olay sonrası alınan kan ve idrar örneğinde Adli Tıp Kurumu raporuna göre madde bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı. İddianamede maktul Havva Sayan'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti. Ali Sayan'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.