Üye Girişi
Haberler

Bağcılar'da Annesini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Bağcılar'da Annesini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Sayan, annesi Havva Sayan'ı öldürdükten sonra kafasını keserek sokağa atması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Annesini 13 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, duruşmada olayı bilerek yapmadığını savundu.

BAĞCILAR'da annesinin kafasını keserek sokağa atan sanığın yargılandığı davada mahkeme kararı açıkladı. Mahkeme sanığın, 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de meydana gelen olayda Ali Sayan (28), annesi Havva Sayan'ı (58) 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüş daha sonra da annesinin ellerini, ayaklarını ve kafasını kesmişti. Annesinin kafasını balkondan atan Ali Sayan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık Ali Sayan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı.

'BİLEREK YAPMADIM'

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Sayan, "Ben olayı bilerek yapmadım" dedi. Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Ali Sayan'ın 'üstsoydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İddianame:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, annesi Havva Sayan'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Sayan'dan olay sonrası alınan kan ve idrar örneğinde Adli Tıp Kurumu raporuna göre madde bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı. İddianamede maktul Havva Sayan'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti. Ali Sayan'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

 ABD'de gözler yeni başkan Trump'ın 7 vaadinde

Yerine getirirse dengeler değişir! Gözler Trump'ın 7 vaadinde

 Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşması NATO'yu harekete geçirdi

Ukrayna'da cepheden gelen görüntü NATO'yu harekete geçirdi
140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde

140 yıllık dünya devini Çin çarptı! İflas bayrağını çekmek üzere
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? FED faiz kararı ne olur? Kemal Başar kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Başar kaç yaşında, nereli? Kemal Başar biyografisi! Şilan Makal kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Şilan Makal kaç yaşında, nereli? Şilan Makal biyografisi! Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı ne? Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor? BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU: Bekçi alımı başladı mı? Başvuru ekranı! Murat Bakan kimdir? Halk Tv konuğu Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan biyografisi! POMEM BAŞVURU TARİHLERİ! 32. dönem POMEM sınavı ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları neler? ATV 7 KASIM MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? NARİN GÜRAN DURUŞMASI TAKİP ET! Narin Güran cinayeti davası başladı mı? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 KASIM: Galatasaray-Tottenham maçı saat kaçta? AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.