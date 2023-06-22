Bağcılar'da annesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanması başladı

Bağcılar'da annesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve hastalığı nedeniyle saldırganlık gösterdiğini savundu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek Adli Tıp Kurumu'na rapor düzenlenmesi ve sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi kararı verdi.

Bağcılar'da annesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sayan ve avukatı ile müştekiler Feridun ve Mustafa Sayan katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukat da hazır bulundu.

Sanık Ali Sayan savunmasında, özel güvenlik görevlisi olduğunu, olayı hastaneye gittiğinde öğrendiğini belirterek, "Küçük yaştan beri antidepresan kullanıyorum. Eskiden beri hastalığım var, saldırganlık yoktu ama içime atıyordum. Dönem dönem hastalığım oluyordu. Son zamanlarda yine hastalandım ama bu sefer farklıydım, hastaneye falan kaldırdılar. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Uyuşturucu bağımlısıyım. Hemen hemen bütün uyuşturucuları kullanıyorum. Beraatimi, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık savunmasının devamında, annesiyle arasında para konusunda bir tartışmalarının olmadığını söyledi.

Mahkeme başkanın cinayeti nasıl işlediğini sorması üzerine hatırlamadığını ifade eden Sayan, bir dönem antidepresan ilaçlarını bıraktığını, rahatsızlanınca annesinin tekrar başlattığını anlattı.

Babası ve ağabeyi şikayetçi olmadı

Sanığın babası müşteki Feridun Sayan da "İşten eve geldiğinde olay bitmişti. Oğlum sürekli uyuşturucu kullanıyordu. Kullansa da kullanmasa da kendisine zarar veriyordu. Hastanede 24 gün yattı. Doktora çıkarmaması için yalvardım. Kanında bir şey görünmüyor diye çıkardılar. Kendisi başka bir ilaç daha kullanıyordu. Vesayetini almak için mahkemeye de başvurdum. Bu olaylar oldu. Şikayetçi değilim, Ne yapayım? Yapacak bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

Sanığın ağabeyi müşteki Mustafa Sayan ise kardeşinin uyuşturucu madde kullanımını bıraktığını zannettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Aynı odada kalıyorduk. Olaydan önce kardeşimin telefonuna baktım, birinden uyuşturucu madde istediğini gördüm. Kardeşim olaydan önceki gece kendinde değildi. Annem de uyuşturucu konusunda sinirlendi, biraz saydırdı. Olay sabahı, kahvaltı yaptıktan sonra dişçiye gittim. Beni aradılar 'Abi kardeşin anneni rehin aldı.' dediler. Gittiğimde her şey bitmişti zaten. Oturma odasında yangın çıkarmış, kullanacak eşyamız kalmadı. Benim evden çıkmamla dönmem arasında yarım saat vardı, her şey o yarım saatte olmuş. Şikayetçi değilim."

Babası ve ağabeyi ifade verdiği sırada sanığın ağladığı görüldü.

Tanık olarak dinlenen sanığın yengesi Faydagül Sayan, eltisiyle olay günü kahvaltı yaptıklarını, 15 dakika sonra da olayın meydana geldiğini belirterek, ses gelmesi üzerine eve geldiğinde elinde bıçak olan sanığın annesini öldürdüğünü anladığını, etrafta kan bulunduğunu, ardından balkondan yardım çağırdığını anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Kübra Yücel, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'na müzakere yazılarak, maktulün başı, ayakları ve ellerinin ölmeden önce mi öldükten sonra mı kesildiği hususunda rapor düzenlenmesine ve sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de maktul Havva Sayan'ın vücudunda 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu kaydediliyor.

Sanık Ali Sayan'ın kesici ve delici alet kullanarak annesini en az 13 kez yaraladığına yer verilen iddianamede, maktulün sanığın eylemleri sonucu yaralanarak öldüğü vurgulanıyor.

İddianamede sanık Ali Sayan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.