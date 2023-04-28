Bağcılar'da annesini öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Bağcılar'da annesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, annesi Havva Sayan'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Sayan'dan olay sonrası alınan kan ve idrar örneğinde Adli Tıp Kurumu raporuna göre, madde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Olayın gerçekleştiği evde bulunan cep telefonunda yapılan inceleme sonucu telefonun aile bireyleri Havva Sayan, Mustafa Sayan ve Ali Sayan tarafından ortak kullanıldığına yer verilen iddianamede, söz konusu telefonda herhangi bir suç unsuru içeren video, fotoğraf ve belgeye rastlanmadığı anlatıldı.

İddianamede maktul Havva Sayan'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre, 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

Sanık Sayan'ın kesici ve delici alet kullanarak annesini en az 13 kez yaraladığına yer verilen iddianamede, maktulün sanığın öldürücü nitelikteki eylemleri sonucu yaralanarak öldüğü vurgulandı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ali Sayan, olayın yaşandığı gün uyuşturucu madde kullandığını ve olayla ilgili bir şey hatırlamadığını öne sürdü.

14 yaşından beri uyuşturucu madde kullandığını belirten sanık Sayan, 6 yıl önce şizofreni tedavisi gördüğünü ve annesiyle arasında olayın öncesine dayalı sorun olmadığını iddia etti.

Sanık, uyuşturucu kullandığı için zaman zaman annesiyle tartıştığınız anlatarak, "Bazen kendisinden para da istediğim oluyordu. En son hatırladığım uyuşturucu içme anından öncesiyle ilgili olarak anneme ilişkin herhangi bir kötü düşüncem, planlamam olmadı." diye konuştu.

İddianamede sanık Ali Sayan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.