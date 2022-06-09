Bağcılar'da ampute kedilerin de yer aldığı "Geri Dönüşüm" defilesi Bağcılar Belediyesinin 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında "Geri Dönüşüm Defilesi" düzenlendi. Bağcılar Belediyesinin 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında "Geri Dönüşüm Defilesi" düzenlendi. Bir hafta süren etkinliklerin son gününde müzik dinletisinin yanı sıra folklor gösterisi yapıldı. Kültür Üniversitesi Moda Tasarım Programı öğrencileri, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri tarafından atık malzemelerden üretilen kıyafetleri podyumda taşıdı. Öğrenciler, podyuma kucaklarında ampute kedilerle çıktı. Organizasyon, "atık pil", "ambalaj kağıdı", "atık yağ toplama" ve "uçurtma" yarışmalarında dereceye girenlere verilen ödüllerle sona erdi. AA / Abdülkerim Güzel - Güncel Kültür Üniversitesi Bağcılar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bağcılar'da ampute kedilerin de yer aldığı 'Geri Dönüşüm' defilesi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.