Bağcılar'da amcasını öldüren sanık 21 yıl hapse çarptırıldı

Bağcılar'da amcasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Yusuf Beyhan'a, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 21 yıl hapis verildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Beyhan, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen müşteki Ferhat Beyhan, silahlı pusuya yatan sanığın çok sayıda suç kaydının olduğunu belirterek, "Taksicinin ani hareketi olmasa Dilaver Beyhan'ı da öldürecekti. Öz amcasıdır ve onu öldürmeye gelmiştir. Ailemizi perişan etti, hepimiz dağıldık. Yüreğimiz yanıyor. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Babasının dediği gibi bütün aileye sebep olmuştur. Kardeşini ve ailesini öldürmeye kalktığında biz engelledik. Para uğruna her şeyi yapabilecek bir kişidir." ifadelerini kullandı.

Sanık Yusuf Beyhan da olayda ailesini ve kardeşlerini koruduğunu dile getirerek, "44 yaşındaki annem de ölmüştür. Vicdanınıza sığınıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yusuf Beyhan'ı müşteki Dilaver Beyhan'a karşı "silahla tehdit" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırdı. Sanığı maktul Cihan Beyhan'ı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptıran mahkeme, suçun haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek cezayı 18 yıla indirdi.

Sanığın sabıkasında belirlenen suça eğilimi ve duruşmadaki olumsuz tavırları nedeniyle iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, Yusuf Beyhan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yusuf Beyhan'ın 1 Ağustos 2020'de ücretini alamadığı gerekçesiyle yanında çalıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmek için babaannesinin evine gittiği anlatılıyordu.

Sanığın, taksiden ineceği sırada silahla ateş ettiği müşteki Dilaver Beyhan'ın olay yerinden kaçtığı, bu durum üzerine Yusuf Beyhan ile diğer amcası Cihan Beyhan'ın bir müddet görüştüğü belirtilen iddianamede, sanığın 7 el ateş ettiği Cihan Beyhan'ın hayatını kaybettiği aktarılıyordu.

İddianamede, Yusuf Beyhan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.