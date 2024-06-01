Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 20 bin 796 lira idari para cezası

Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 20 bin 796 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Basın Ekspres Yolu'nda bir aracın ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medya platformlarında yer alması üzerine harekete geçti.

Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü M.A.A. yakalandı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridini kullanmak", "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek", "saygısızca araç kullanmak" ve "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" maddelerinden toplam 20 bin 796 lira idari para cezası uygulandı.