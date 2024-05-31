Bağcılar'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüler Görüntülendi

BAĞCILAR'da emniyet şeridini kullanan otomobil sürücüleri, ambulansa yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Basın Ekspres Yolu TEM istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ambulans şoförü trafikte seyir halindeyken, yoğunluk nedeniyle emniyet şeridine girdi. Ancak emniyet şeridindeki otomobiller nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Ambulans şoförünün siren çalıp, uyarıda bulunmasına rağmen sürücüler yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.