Bağcılar'da alzaymır hastası kadın balkondan düşerek öldü - Haberler

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Bağcılar'da alzaymır hastası kadın balkondan düşerek öldü

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul Bağcılar'da 83 yaşındaki alzaymır hastası kadın, 3. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Bağcılar'da 83 yaşındaki alzaymır hastası kadın, 3. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi 2227. Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında oturan alzaymır hastası Zahide Peker, evinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Peker'in cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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