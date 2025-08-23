Bağcılar'da Alt Geçitte Düşen Beton Parçaları Trafiği Tehlikeye Saldı

Bağcılar'da alt geçitte düşen beton parçaları trafiği tehlikeye düşürürken, bazı araçlarda da hasara yol açtı.

Taşocağı Yolu Caddesi'ndeki alt geçitte kopan beton parçaları, trafiği tehlikeye düşürdü.

Sürücüler yerdeki parçaların üzerinden araçlarıyla geçmemek için uğraşırken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı araçların üzerine de düşen beton parçaları hasara yol açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin düşen parçaları yoldan kaldırmasıyla trafik akışı normale döndü.