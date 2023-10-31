Bağcılar'da alkollü sürücü bekçiye çarptı, tutuklandı

Bağcılar'da alkollü bir sürücü, uygulama noktasında bekçiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Sürücü tutuklandı.

Bağcılar'da uygulama noktasında otomobille çarptığı bekçinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi Halkalı Caddesi'nde, önceki gün, yol uygulaması sırasında 34 CAC 818 plakalı otomobiliyle görevli bekçi N.Ö'ye çarpıp yaralanmasına yol açan sürücü D.A. ve polise mukavemette bulunan arkadaşı İ.H'yı yakaladı.

Alkollü olduğu ve "taksirle yaralama"dan 3 suç kaydı olduğu belirlenen D.A. ile İ.H. adliyeye sevk edildi.

Sürücü D.A. çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bekçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı da güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntüde, süratle uygulama noktasına ilerleyen otomobilin, görevli memurun uyarmasına rağmen bekçiye çarptığı anlar yer aldı.