BAĞCILAR'DA AĞAÇLIKTA KADIN CESEDİ BULUNDU

BAĞCILAR'da ağaçlıkta 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu.

Mahmutbey Mahallesinde saat 19.00 sıralarında, çevredekilerin ağaçlıkta ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada cesedin 20'li yaşlarında bir kadına ait olduğu tespit edildi. 1 günlük olduğu değerlendirilen ceset üzerinde yapılan ilk incelemeye göre herhangi bir darp izine rastlanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel