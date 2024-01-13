Bağcılar'da 86 Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

BAĞCILAR'da yol kontrolünde durdurulan otomobilde ve gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinde toplam 86 pompalı tüfek ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta denetim sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde pompalı tüfekler ele geçirdi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken silahlara da el konuldu. Şüphelilerin ev adreslerine de yapılan operasyonlarla birlikte toplamda 86 pompalı tüfek ele geçirdi. Şüphelilerden F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken B.A. ise silah ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.