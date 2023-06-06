Bağcılar'da 70 yaşındaki adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

Bağcılar'da 70 yaşındaki Halil Gökmen, binanın 3. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak Gökmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gökmen'in uzun süredir tansiyon ve şeker hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi.

BAĞCILAR'da binanın 3. katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen 70 yaşındaki Halil Gökmen hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bağcılar Yenimahalle'de meydana geldi. 70 yaşındaki Halil Gökmen 3 katlı apartmanın 3. katındaki balkondan iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Gökmen için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Halil Gökmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri Halil Gökmen'in düştüğü balkon ve sokakta inceleme yaptı. Bir mahalleli, Balkonda sigara içiyordu, sonra ben içeri girdim. Dışarı çıktığımda yerde yatıyordu. Çok kötüydü durumu, nabzı atmıyordu diye konuştu. Halil Gökmen'in uzun süredir arkadaşı olan Mustafa Selçuk da Telefonla aradılar ben de sokağa geldim. Yolun ortasında uzanmış haldeydi. Çok iyi bir insandı. Komşusuna, eşine, dostuna karşı çok iyi biriydi dedi.

Öte yandan Halil Gökmen'in yaklaşık 2 yıldır tansiyon ve şeker hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi.