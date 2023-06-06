Bağcılar'da 70 yaşındaki adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

Bağcılar'da bir apartmanın 3. katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen 70 yaşındaki Halil Gökmen hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak Gökmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Gökmen'in uzun süredir arkadaşı olan Mustafa Selçuk, 'Çok iyi bir insandı. Komşusuna, eşine, dostuna karşı çok iyi biriydi' dedi.