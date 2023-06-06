Bağcılar'da 70 yaşındaki adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

Bağcılar'da bir apartmanın 3. katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen 70 yaşındaki Halil Gökmen hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak Gökmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gökmen'in yaklaşık 2 yıldır tansiyon ve şeker hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi.