Bağcılar'da "58. Kütüphane Haftası" etkinliği düzenlendi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, "58. Kütüphane Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte kitapseverler bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, belediye bünyesindeki kütüphanelerde yılın en çok kitap okuyan üyelerine hediyeleri verildi.

Etkinlikte konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, dünyada belli bir yere gelen insanların, kütüphanelerin tozlu raflarından ve kitap kokularından geçtiğini ifade etti.

Geçmişte imkanlar az olduğu için kendilerinin kitap bulamadıklarını, ödünç aldıkları kitapları da doya doya okuma şansları olmadığını anlatan Eldivan, "Gelişen dünyayla dijital teknoloji ve basım yayımla birlikte istediğimiz kadar kitaba sahip olabiliyoruz. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor." tavsiyesinde bulundu.

İlçeye herkese hitap edecek 5 katlı kütüphane yapılıyor

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da ilçedeki her okulda kütüphane olduğunu, belediyenin de 28 kütüphanesi bulunduğunu bildirdi.

Bağcılar Meydanı'nda 5 katlı bir kütüphane yaptıklarını belirten Çağırıcı, "Genç, çocuk, kadın, engelli gibi her kesime özel kütüphane olacak. Önümüzdeki yılın başında, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir eser kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu da program kapsamında düzenlenen "Okuma Serüveni" başlıklı söyleşide kitapların toplumu değiştirip dönüştürebildiğini kaydetti.

Küresel güçlerin top ve tüfeğin yanında kitapla da saldırılar gerçekleştirdiklerini anlatan Yenişehirlioğlu, söyleşisinde şu görüşlere yer verdi:

"Edebiyatla sinemayla da bir toplumu zarara uğratabilirsiniz. Yurt dışındaki hormonlu ve güçlü sermaye grupları bir araya gelerek insanların zihni yapılarını, aile yapılarını bozmak için kitap üretiyorlar. Kitaplar bir tek yazarın adı altında çıkıyor, oysa ortak aklın ürünüdür. Reklamlarla o kitaplar büyütülür ardından da Hollywood filmini yapar. Çok önemli bir esermiş gibi tanıtılıp herkesin okuması ve izlemesi sağlanır. Basılan her sayfayı okuduğunuzda, her karesini izlediğinizde zihninizde patlayan küçük el bombaları hissedersiniz. Amaçları aileyi zayıflatmak, kadının ve erkeğin kodlarını bozmaktır. Aileyi bozarsanız toplumu bozarsınız. Kitapla ihya edebileceğiniz gibi imha da edebilirsiniz. O yüzden bizi ihya edecek, geliştirecek ve var edecek kitapların peşine düşmemiz gerekiyor."

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Ayşe Şakar da katıldı.