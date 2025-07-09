Bağcılar'da 5 Katlı Binada Yangın

BAĞCILAR'da 5 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 1971. Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını fark edenler binayı tahliye ederken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.