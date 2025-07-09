Bağcılar'da 5 Katlı Binada Yangın

Bağcılar'da 5 Katlı Binada Yangın
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Bağcılar'da 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında bina tahliye edilirken, yaralanan kimse olmadığı belirtildi.

BAĞCILAR'da 5 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 1971. Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını fark edenler binayı tahliye ederken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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