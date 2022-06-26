Bağcılar'da 47 düzensiz göçmen yakalandı Bağcılar'da düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmada 47 kişi muhafaza altına alınırken, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu belirlenen 1 şüpheli de yakalandı. Bağcılar'da düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmada 47 kişi muhafaza altına alınırken, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu belirlenen 1 şüpheli de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir adresin düzensiz göçmenlerin toplanma yeri olarak kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceki gün, belirlenen adrese yapılan baskında, ikamette bulunan 47 düzensiz göçmen muhafaza altına alınırken, onlara yer temin ettiği tespit edilen şüpheli O.K. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Yapılan incelemede, düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri ve Yunanistan'a geçmek için bu adreste toplandıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliye toplam 120 bin 978 lira idari para cezası uygulandığı ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi. Muhafaza altına alınan 47 düzensiz göçmeninse sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi. AA / Uğur İslamoğlu - Güncel Güncel Haberler

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