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Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi 1925 Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Binada oturan aileler olay sonrası büyük üzüntü yaşadı. Fenalaşan bir kadına sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

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