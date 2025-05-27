Bağcılar'da 3 Yaşındaki Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Bağcılar'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 3 yaşındaki E.P.K. 16 Mayıs'ta 100. Yıl Mahallesi 2233. Sokak'ta 34 FN 7750 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralı çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otomobilin çocuğa çarptığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan E.P.K'nin babası Salih Keser, çocuğuna 16 Mayıs'ta araba çarptığını belirterek, "Arkadaş kaçacaktı mağazadaki bir abimiz şoförü durduruyor. Apar topar ben de camdan atlayacaktım sonra vazgeçtim. Çocuğumun arabaya bindirilişi ve hastaneye gidişinde bize yardımcı oldu ondan sonra yok. Hem maddi hem de manevi ben davacıyım, sürecimiz de devam ediyor. Ben bu konunun takipçisiyim." diye konuştu.

Mağdur olduklarını kaydeden Keser, "Çocuğumun tedavisi devam ediyor. Bu çocuk bir insan sonuçta, akciğer ve dalakta yırtık vardı. Raporlarımız da mevcut. Araba buradan geliyor, benim çocuğum tam karşıya geçerken o da görmüyor küçük olduğu için. Bir de insanlara diyor ki 'Kediye vurdum, yok kaldırıma vurdum." ifadelerini kullandı.

Keser, otomobilin sürücüsünden şikayetçi olduklarını sözlerine ekledi.