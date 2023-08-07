Bağcılar'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, yan binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bağcılar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Bağcılar'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan sonrası alev alev yanarken, çatıdaki yangın yan binaya sirayet etti. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Bağcılar Yenimahalle Mevlana Caddesi 1560 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yan tarafta bulunan binaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü.

Yangını görünce yardıma koşan Avni Karamavuş, "Çay ocağının altında çay içerken duman çıktığını gördük. Koşup geldik. Sigortaları ve doğalgaz vanalarını kapadık. İtfaiyeye haber verip binaları tahliye ettik. İçeride kimse kalmadı. İçerideki vatandaşları bağırarak uyarıp çıkardık" dedi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.