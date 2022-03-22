Bağcılar'da 3 katlı binadaki yangında 1 ölü

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Oğuzhan UYSAL/ BAĞCILAR'da 3 katlı binanın 1. katında çıkan yangında

Davut Yılmaz (70) hayatını kaybetti.

Yangının ilk başladığı esnada içeri giren Hakim Yıldırım, "Yangının ilk başında hızlı bir şekilde içeri girdim. Alevler kapının olduğu yeri sarmıştı. İçerde bir kişinin olduğunu söylediler ben de içeri girdim. Alevlerden arka odaya ulaşamadım. Etrafı alevler sarınca mecburen dışarı çıkmak zorunda kaldım. İçerdeki vatandaşı alamadım dışarı. Evin içinde çok fazla çöp vardı. Oda kısmında da çöpler vardı o kısmı da kırdım. Çöpleri dayadıkları için kapıyı açamadım" dedi.