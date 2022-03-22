BAĞCILAR'DA 3 KATLI BİNADAKİ YANGINDA 1 ÖLÜ (1)

Oğuzhan UYSAL/ BAĞCILAR'da 3 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından evde inceleme yapıldı. Dairede kalan bir kişinin cesedine ulaşıldı. Cesedin erkeğe ait olduğu belirtilirken, incelemeler devam ediyor.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel