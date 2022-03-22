BAĞCILAR'DA 3 KATLI BİNADAKİ YANGINDA 1 ÖLÜ (1) - Haberler

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BAĞCILAR'DA 3 KATLI BİNADAKİ YANGINDA 1 ÖLÜ (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAĞCILAR'DA 3 KATLI BİNADAKİ YANGINDA 1 ÖLÜ (1)

Oğuzhan UYSAL / BAĞCILAR'da 3 katlı binanın 1. katında yangın çıktı.

Oğuzhan UYSAL/ BAĞCILAR'da 3 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından evde inceleme yapıldı. Dairede kalan bir kişinin cesedine ulaşıldı. Cesedin erkeğe ait olduğu belirtilirken, incelemeler devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yangın çıkan bina

-Ekiplerden görüntü

-Detay


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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