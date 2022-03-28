Bağcılar'da 3 bin 540 ton cam atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesinin hayata geçirdiği "Cam Dostu Süpürgeci" projesiyle 5 yılda toplanan 3 bin 540 ton cam atıktan, geri dönüşüm sayesinde 354 bin 49 litre akaryakıt ve 148 bin 700 kilowatt saat elektrik enerjisi tasarrufu sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı örnek çalışmalarla "Sıfır Atık" belgesine layık görülen Bağcılar Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor.

Belediyenin başarılı sonuçlar veren uygulamalarından biri de "Cam Dostu Süpürgeci" projesi oldu. Bu amaçla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görevli temizlik personelinin yanında taşıdığı konteynırlara kafes şeklinde aparatlar monte edildi. Belediyenin sorumluluk sahasındaki sokakları temizleyen 340 süpürgeci de cam atıkları aparatlara doldurdu.

Toplanan cam atıklar, geri dönüşüm sayesinde hem yeniden değerlendiriliyor hem de ekonomiye kazandırılıyor. Geçen 5 yıllık süreçte 3 bin 540 ton cam atık toplanırken, bunun sonucunda da 354 bin 49 litre akaryakıt ve 148 bin 700 kilowatt saat elektrik enerjisi tasarruf edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, geri dönüşüm çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini, çocukların sağlıkla yaşayacağı bir doğa bırakmak için bütün güçleriyle gayret ettiklerini belirtti.

İlçedeki cam atıkları toplayarak geri dönüşümle tekrar insanlığın hizmetine sunduklarını ifade eden Çağırıcı, bu mücadelede büyük emek sarf eden mesai arkadaşlarına teşekkür etti.