Bağcılar'da çocukların bulduğu altın dolu çanta sahibine teslim edildi

Bağcılar'da iki çocuk, yolda buldukları içinde 1 milyon 300 bin lira değerinde altın bulunan çantayı esnafa teslim etti. Çanta, kuyumcu aracılığıyla sahibine ulaştırıldı ve çocuklar ödül aldı.

Bağcılar'da 2 çocuğun yolda bulduğu ve içinde 1 milyon 300 bin lira değerinde altın olan çanta sahibine ulaştırıldı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde yolda yürüdükleri sırada içinde altın olan çantayı bulan 2 çocuk, çantayı çevredeki bir esnafa götürdü.

Esnaf çantanın içinde bulunan kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etti. Esnaf ve 2 çocuk, kuyumcuya giderek altınları sahibine teslim etti.

Bulunan çantanın içindeki altınların yaklaşık değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu, altınların sahibinin çocuklara ödül verdiği öğrenildi.

Öte yandan, çocukların ve esnafın çantanın sahibini bulmak için bir kuyumcuya girmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
