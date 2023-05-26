Bağcılar'da 11 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilen Şahıs Tutuklandı

Bağcılar'da 11 yaşındaki çocuğa dükkanında cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da 24 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre 11 yaşındaki M.Y. okuldan çıktıktan sonra evine gelmedi. M.Y.'nin ailesi durumdan endişelenerek polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.Y.'nin okul çıkışında bindiği aracı belirledi. Aracın su satıcısı M.Ş.'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla M.Ş. yakalanırken, 11 yaşındaki M.Y.'nin ise şahsa ait dükkanın ses yalıtımlı bölümünde bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.Ş., Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve '12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL