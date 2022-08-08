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BAĞCILAR'DA 10 BİN KİŞİLİK AŞURE İKRAMI

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Aşure Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi, dev kazanlarda pişirilen aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Aşure Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi, dev kazanlarda pişirilen aşureyi vatandaşlara ikram etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte, 10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi.

Hicri senenin başlangıcı Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi, program düzenledi. Bu kapsamda Bağcılar'ın en işlek yerlerinden biri olan Çarşı Caddesi'nde kazan kuruldu. Kazanda incirden pirincine kadar çeşit çeşit malzemeden oluşan aşure pişirildi. Kaplara doldurulan aşureler Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz tarafından davetlilere ikram edildi.

KERBELA ŞEHİTLERİ RAHMETLE ANILDI

Aşure gününün çok önemli bir anlam ifade ettiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkan Abdullah Özdemir, 'Bu özel günde vatandaşlarımızla birlikteyiz. Komşularımızın bu lezzeti tatması için biz de Bağcılar Belediyesi olarak büyük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Rabbim Muharrem ayını mübarek eylesin. Oruç tutan vatandaşlarımızın oruçlarını kabul eylesin. Aşuremizden tadan vatandaşlarımıza da afiyet olsun. Rabbim yapmış olduğumuz hayırları kabul eylesin' dedi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yoğun ilgi gören etkinlikte, aşurenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi çocukları için kimi de eşi için dağıtılan aşureden alıp evine götürdü. Gün boyunca süren program kapsamında ilçe sakinlerine 10 bin kap aşure ikram edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar Belediyesi Abdullah Özdemir Bağcılar Güncel Haberler

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