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Bağcılar'da 1 Kilo 254 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

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Bağcılar'da polis ekipleri tarafından takip edilen bir kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 254 gram uyuşturucu madde bulundu. Zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bağcılar'da polis ekiplerince takip edilen kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 254 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da taksiye binen bir kişiden şüphelenerek, aracı takip etti. Taksiden inen yolcuyu kontrol eden ekipler, şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Üzerinde ve evinde toplam 1 kilo 254 gram uyuşturucu madde bulunan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bağcılar Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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