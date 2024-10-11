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Bağcılar Bilim Şenliği'nde Yer Fıstığından Kahve Üretimi

Bağcılar Bilim Şenliği'nde Yer Fıstığından Kahve Üretimi
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Bağcılar Belediyesi'nin desteklediği 'TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği'nde lise öğrencileri, yer fıstığından ürettikleri kahve ile ziyaretçileri karşılıyor. Katılımcılar, gençlerin yaptığı kahveyi beğendiklerini ifade ediyor.

BAĞCILAR Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 'TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği'nde lise öğrencileri, konukları yer fıstığından yaptıkları kahvelerle karşılıyor. Ziyaretçiler, öğrencilerin yaptığı kahvenin tadını beğendiğini ifade etti.

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altınbaş Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığında düzenlenen 'TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği' devam ediyor. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite olmak üzere 107 okuldan öğrenciler, 35 farklı projenin tanıtımını yapıyor.

SÜTLE BİRLİKTE PİŞİRİLİYOR

Projeler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise 'Yer fıstığından elde edilmiş kahve üretimi' projesi oldu. Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri, kurdukları stantta yer fıstığından kahve üretiyor.

Öğrenciler, evde de rahatlıkla üretilebilecek olan kahveyi yapmak için yer fıstığı ve süt gerektiğini ifade etti. Soyulan fıstıklar temizlenmiş halde öğütülerek kıvamlı hale getiriliyor. Yoğun aroma elde etmek için kavurulan fıstıklar daha sonra sütle pişirilerek kahveye dönüştürülüyor.

TADINA BAKANLAR ÇOK BEĞENDİĞİNİ İFADE ETTİ

Kendi aralarında iş bölümü yapan öğrenciler, 10 dakika gibi kısa bir sürede kahveyi üretip şenliğe gelenlere ikram ediyorlar. Gençler, tadım yapan ziyaretçilerin yorumlarını almayı da ihmal etmiyor. Kahveyi tadanlar ise çoğunun beğendiği belirtti.

İSTANBUL'DAKİ GENÇLERİ DAVET ETTİ

Bilim Şenliği'nin özellikle çocukların ve gençlerin bilimle iç içe olması, bilimin serüvenine katılmaları adına çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, tüm İstanbul'daki gençleri davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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