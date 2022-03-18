Bağcılar Belediyesinden İstanbul Havalimanında personel istihdamı için kariyer görüşmesi - Haberler

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Bağcılar Belediyesinden İstanbul Havalimanında personel istihdamı için kariyer görüşmesi

AA - Kübra Kara - Güncel
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Bağcılar Belediyesinden İstanbul Havalimanında personel istihdamı için kariyer görüşmesi

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından, İstanbul Havalimanı'nda personel istihdamı için görüşme düzenlendi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından, İstanbul Havalimanı'nda personel istihdamı için görüşme düzenlendi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın yer hizmetlerini yürüten Çelebi Holdingin eleman talebi üzerine Kariyer Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıranlar davet edildi.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantıda Çelebi Holding İnsan Kaynakları Birimi yöneticileriyle iş arayanlar bir araya geldi. Kendilerine verilen formu dolduran adaylar, daha sonra firma yetkilileriyle yüz yüze görüştü.

Mülakatı başarıyla geçenlerin İstanbul Havalimanı Yer Hizmetleri Bölümünde iş başı yapacakları belirtildi.

İstihdam toplantılarının ilerleyen günlerde devam edeceği bildirildi.

AA / Kübra Kara - Güncel

İstanbul Havalimanı, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Çelebi, Güncel, Haberler

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