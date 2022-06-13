Bağcılarlı kungfuculara 13 madalya

Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu takımı sporcuları, Şehit Üsteğmen Rahim Çelik anısına düzenlenen "Gençler Wushu Kungfu Sanda İstanbul İl Şampiyonası'na damga vurdu. Turnuvaya katılan Bağcılarlı 13 sporcunun her biri rakiplerini yenerek 9'u altın olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Şırnak'ta 2016 yılında teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik'in anısına Sultanbeyli'de özel bir turnuva düzenlendi. "Gençler Wushu Kungfu İstanbul İl Şampiyonası" adıyla düzenlenen etkinliğe 35 kulüpten 150 sporcu katıldı. Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu takımı da 13 sporcusuyla bu önemli etkinlikte yer aldı.

Bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar

Zorlu geçen müsabakalarda; Bağcılarlı sporculardan 9'u birinci olarak altın madalya, 3'ü ikinci olarak gümüş madalya ve biri de üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Geçtiğimiz Şubat Antalya'daki turnuvada 13 madalya kazanan sporcularımız 4 ay sonra yine aynı başarılarıyla bize aynı sevinci yaşattı. Kungfucularımızla gurur duyuyoruz. Onlar bizi her yerde en iyi şekilde temsil ediyorlar. Çocuklarımızın yetişmesinde emeği geçen ailelerimize ve hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Biz de belediye olarak her zaman onların yanındayız" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Güncel