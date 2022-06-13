Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu takımı, il şampiyonasında 13 madalya kazandı - Haberler

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Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu takımı, il şampiyonasında 13 madalya kazandı

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu takımı, il şampiyonasında 13 madalya kazandı

Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu Takımı sporcuları, İstanbul'da düzenlenen turnuvada 9 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu Takımı sporcuları, İstanbul'da düzenlenen turnuvada 9 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Üsteğmen Rahim Çelik anısına Sultanbeyli'de "Gençler Wushu Kung Fu Sanda İstanbul İl Şampiyonası" düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi ekibi, 35 kulüp ve 150 sporcunun katıldığı turnuvada toplamda 13 madalya elde etti.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz şubat Antalya'daki turnuvada 13 madalya kazanan sporcularımız 4 ay sonra yine aynı başarılarıyla bize aynı sevinci yaşattı. Kungfucularımızla gurur duyuyoruz. Onlar bizi her yerde en iyi şekilde temsil ediyorlar. Çocuklarımızın yetişmesinde emeği geçen ailelerimize ve hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Biz de belediye olarak her zaman onların yanındayız."

AA / Sefa Mutlu - Güncel

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