Üye Girişi
Haberler

Bağcılar Belediyesi Okul Bahçelerine Oyun Grupları Çizdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Belediyesi, okulların bahçelerine geleneksel oyunların da olduğu oyun grupları çizerek öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlıyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından okulların bahçelerine aralarında 'yağ satarım bal satarım', 'mendil kapmaca' ve 'sek sek' gibi geleneksel oyunların da olduğu oyun grupları çizildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ders zili, 9 Eylül günü çalacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ise 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Bağcılar Belediyesi tarafından hazırlanan plan doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, devlet okullarının bahçelerinde çalışma başlattı. Belediye ekipleri tarafından okulların bahçelerine aralarında 'yağ satarım bal satarım', 'sek sek', 'mendil kapmaca', 'yakan top' ve 'üç taş' gibi geleneksel oyunların da olduğu oyun grupları çizildi.

Ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde bahçeler, rengarenk alanlara dönüştü. Öğrenciler, okul bahçelerinde oluşturulan bu alanlarda geleneksel oyunlarla tanıma imkanı bulacak.

"YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ HAYIRLI OLSUN"

Geleneksel oyunların çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişiminde etkin rol oynadığına dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Öğrencilerin arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak sosyalleşmesi ve fiziksel aktiviteler ile sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için okul bahçelerinde oyun alanları oluşturuyoruz. Okullarımızın bahçelerini çizimlerle renkli alanlara dönüştürdük. Bu vesileyle de yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar Belediyesi Bağcılar Eğitim Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 26 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Gri pasaport nedir? Gri pasaportu kimler alabilir? Gri pasaport ile Amerika'ya gidilir mi? Metrobüs Beşyol durağı kapalı mı, neden kapalı? Metrobüs Beşyol durağı ne zaman açılacak? Türkler ne zaman Müslüman oldu? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu hangisidir? AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kura çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama! Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor? Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özkaya evleniyor mu?
title