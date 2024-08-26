Bağcılar Belediyesi Okul Bahçelerine Oyun Grupları Çizdi

Bağcılar Belediyesi tarafından okulların bahçelerine aralarında 'yağ satarım bal satarım', 'mendil kapmaca' ve 'sek sek' gibi geleneksel oyunların da olduğu oyun grupları çizildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ders zili, 9 Eylül günü çalacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ise 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Bağcılar Belediyesi tarafından hazırlanan plan doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, devlet okullarının bahçelerinde çalışma başlattı. Belediye ekipleri tarafından okulların bahçelerine aralarında 'yağ satarım bal satarım', 'sek sek', 'mendil kapmaca', 'yakan top' ve 'üç taş' gibi geleneksel oyunların da olduğu oyun grupları çizildi.

Ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde bahçeler, rengarenk alanlara dönüştü. Öğrenciler, okul bahçelerinde oluşturulan bu alanlarda geleneksel oyunlarla tanıma imkanı bulacak.

"YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ HAYIRLI OLSUN"

Geleneksel oyunların çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişiminde etkin rol oynadığına dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Öğrencilerin arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak sosyalleşmesi ve fiziksel aktiviteler ile sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için okul bahçelerinde oyun alanları oluşturuyoruz. Okullarımızın bahçelerini çizimlerle renkli alanlara dönüştürdük. Bu vesileyle de yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.