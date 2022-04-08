Bağcılar Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

Bağcılar Belediye Meclisinin nisan ayı ikinci oturumunda 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclisin nisan ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Sibel Betül Birer'in sunumuyla gerçekleşti.

Toplantıda Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyet raporuna ilişkin teklifi de görüşüldü.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, koronavirüs etkisinin devam ettiği geçen yıl yapılan yatırım ve projeleri anlattı.

"Yaşlı, genç, çocuk ayrımı olmaksızın bir arada ilçemizde sürdürdüğümüz yaşam, bizleri mutlu etmekte, bu kenetlenme geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır." diyen Çağırıcı, ilçedeki eğitim, sosyal, kültürel hizmetler ile çevrenin korunması çalışmalarının yanında ülkeyi yasa boğan yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgelere yardım eli uzattıklarını belirtti.

İstanbul'da yaşanan şiddetli kış günlerini hatırlatan Çağırıcı, kar küreme ve tuzlama başta olmak üzere ekiplerin 24 saat esasıyla çalışmaları aralıksız yürüttüğünü dile getirdi.

Çağırıcı, bir önceki yılın faaliyet raporu görüşmelerinde sözünü verdikleri E-Spor merkezi, Yaşlı Bakım Evi ve 5 katlı modern kütüphanenin temelini attıklarını, inşaatların hızlı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Lokman Çağırıcı, şöyle devam etti:

"Pandeminin etkilerine rağmen yeni normallere hızlı bir şekilde uyum sağlayarak yaklaşık yüzde 92 düzeyinde gerçekleşme ile iyi bir performans elde ettik. Yerel yönetimdeki 30 yıllık köklü geçmişimizin birikimini proaktif, girişimci ve yenilikçi hizmet yaklaşımlarımızla sunmaya gayret ediyoruz. 2022 yılının, savaşların değil barışın tüm dünyada egemen olduğu; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum."

Yapılan oylamada 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi.