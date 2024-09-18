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Bağcılar Belediyesi'nden Filistin’e Destek: Zeytin Çekirdeklerinden Tespih Yapımı

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Bağcılar Belediyesi, Gazze'deki zeytin ağaçlarının yok edilmesine dikkat çekmek amacıyla 'Zeytin Çekirdeğinden Tespih Yapım Atölyesi' düzenledi. Öğrenciler, yapılan tespihlerin satışından elde edilecek gelirle Filistinlilere destek olacak.

BAĞCILAR Belediyesi, İsrail'in Gazze'de yok ettiği zeytin ağaçlarına dikkat çekmek amacıyla Filistin ve Doğa İçin Dayanışma Etkinliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilçede eğitim gören bir grup ortaokul öğrenci, Filistin bayraklarıyla süslenen alanda 'Zeytin Çekirdeğinden Tespih Yapım Atölyesi'nde bir araya geldi. Tespihlerin satışından elde edilecek gelir Gazze'deki Filistinlilere bağışlanacak.

Programda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, sanatçı Turan Erdiren ve öğrenciler birlikte zeytin çekirdeklerinden tespih yaptılar. Bu tesbihlerin satışından elde edilen gelir, Filistin'deki zeytin ağaçlarının korunmasına ve tahribata uğrayan tarım alanlarından kaynaklanan gelir kaybını telafi etmeye yönelik olarak Filistinlilere bağışlanacak.

'TESBİHLERİMİZ, ONLARIN HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN BİRER SİMGE OLACAKTIR'

Etkinliğin sadece bir doğa koruma hareketi değil, aynı zamanda bir dayanışma olduğunu dile getiren Özdemir, "Bir yandan Filistinli kardeşlerimizin katledilmesini protesto ederken diğer yandan da katledilen doğanın, zeytin ağaçlarının durumunu tüm dünyaya ilan etmek ve bu duyarlılığı ortaya koymak maksadıyla bir aradayız. Çok kıymetli bir çalışma. Fabrikalardan alınan zeytin çekirdeklerinden tespih yapıyoruz. Tesbihlerimiz, hem bu ağaçlara olan saygımızı ifade etmek hem de onların hatırasını yaşatmak için birer simge olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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