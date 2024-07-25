Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde Barista Eğitimi Alan Kadınlar İşe Başladı

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde 2 ay süren barista eğitimini tamamlayan kadınlar, belediye bünyesinde hizmet veren Bağ-Kafe'de işe başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz verilen Barista, Servis Elemanı ve Mutfak Hazırlık Personeli Eğitimini tamamlayan 3 kursiyer, Bağ-Kafe'de işbaşı yaptı.

Açıklamada görüşüne yer verilen kursiyerlerden lise mezunu 19 yaşındaki İlayda Akdoğan, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği eğitimini de içeren programın verimli geçtiğini belirtti.

Eğitimlerde kahve ve kahve sunumları konusunda da bilgi edindiklerini anlatan Akdoğan, "İşe başlama sürecinde 2 haftalık bir eğitimimiz oldu. Şef ve müdürlerimiz tarafından değerlendirildik. Daha sonra olumlu geri dönüş alıp iş başvurusunda bulunduk. Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'e bize iş olanağı sağladığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki İpek İnen ise "Süreç uygulamalı olarak geçti, uygulamalar yaptık. Kahve üzerinden denemeler yaptık. İşe başlama sürecinde 2 hafta uygulamalı bir sürecimiz oldu Bağ Kafe'de. Burada çalışmaktan çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

33 yaşındaki iki çocuk annesi Elif Şahan da eğitimler vesilesiyle kahvenin tarihi ve anavatanı konusunda bilinçlendiğini aktardı.