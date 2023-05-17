Bağcılar Belediyesi indirim fırsatları sunan 'BAĞ-KART'ı hayata geçirdi

Bağcılar Belediyesi, ilçede ikamet eden kişilere eğitim, anlaşmalı spor merkezi ve restoran gibi birçok noktada indirimler ve fırsatlar sunacak "BAĞ-KART" uygulamasını hayata geçirdi.

Bağcılar Belediyesi, ilçede ikamet eden kişilere eğitim, anlaşmalı spor merkezi ve restoran gibi birçok noktada indirimler ve fırsatlar sunacak "BAĞ-KART" uygulamasını hayata geçirdi.

Belediyenin açıklamasına göre, BAĞ-KART, "www.bagcilar.bel.tr" üzerinden yapılacak başvuruyla temin edilebiliyor.

Kart sahipleri, ilçe sınırları içindeki anlaşmalı spor merkezlerinden eğitim kurumları ve restoranlara kadar birçok noktada fırsatlardan yararlanabiliyor.

Ayrıca isteyenler, gönüllülük hareketlerine kolayca bağlanabilirken, gençler de kütüphaneye gitmeden kaç kişilik yer olduğunu görebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, BAĞ-KART'ın ilçe sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek, "Uygulamamızla gündelik yaşamımızda kolaylıklar sağlıyoruz. Şimdiden yoğun ilgi gördü. İlk 3 günde 1200 kişi başvuruda bulundu. Bu sayının ilerleyen günlerde daha da artacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.