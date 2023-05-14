Bağcılar Belediyesi, engelli seçmenlere sandıkta ulaşım desteği sağladı

Bağcılar Belediyesi, oy kullanmak isteyen engellilere asansörlü araçlar ve ambulanslarla ulaşım desteği sağladı. Engelli bireylerin sandığa gitmesindeki zorlukları kolaylaştıran Bağcılar Belediyesi, engelliler alanında Türkiye'de en iyi belediye olarak gösterildi.

Bağcılar'da engelli seçmenler Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti.

Bağcılar Belediyesi, oy kullanmak isteyen engellilere asansörlü araçlar ve ambulanslarla ulaşım desteği sağladı. Bağcılar'da yaşayan 38 yaşındaki Atike Gürbüzer, "Evinden çıkamayan arkadaşlarım, tekerlekli sandalye kullanan ya da yürüteçle yürüyen arkadaşlarımız için Bağcılar Belediyesi gerçekten çok güzel bir hizmet veriyor. Evimizden direkt alınıp oy kullanacağımız okullara gidip, orada rahatlıkla oyumuzu kullanıp tekrardan araçlarımızla evimize bırakılıyoruz. Bu hizmetten dolayı çok mutluyuz" dedi.

"ÇOK MEMNUNUM"

Belediyenin hizmetinden yararlanan Ersin Elban ise "Belediyemizin bu konuda imkanları çok iyi. Öncelikle Abdullah Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evlerimizden, iş yerlerimizden, bulunduğumuz herhangi bir noktadan asansörlü ve ambulans araçlarla bizi alıp oy kullanacağımız yere kadar götürüp tekrardan aldıkları noktaya bırakmalarından çok memnunum" diye konuştu.

ÖZDEMİR: ENGELLİLER ALANINDA TÜRKİYE'DE EN İYİ BELEDİYE DİYEBİLİRİZ

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise şunları kaydetti:

"Bağcılar Belediyesi engelliler alanında Türkiye'de en iyi belediye diyebiliriz. Büyük bir engelliler sarayımızla birlikte binlerce engelli vatandaşlarımızın normal hayata katılımı yönünde önemli bir görev üstlenmiş bir belediyeyiz. Bugün de milli iradenin sandığa tam anlamıyla yansıması adına engelli bireylerimizin okullara gelmesindeki zorlukları kolaylaştıran bir unsur olarak 9 asansörlü aracımızla, 5 ambulansımızla ve 54 binek aracımızla vatandaşlarımızı evinden alıyoruz. Oylarını kullandırdıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz."